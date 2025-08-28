Нет слов: из-за чего можно остаться без голоса

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 23 0

В период восстановления голосовых связок не стоит говорить шепотом.

Нет слов: из-за чего можно остаться без голоса

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оториноларинголог Евсикова: из-за психологической травмы можно потерять голос

Проблемы с голосовыми связками могут быть вызваны не только перенапряжением гортани или инфекцией, но и психологической травмой. Об этом рассказала врач-оториноларинголог Марина Евсикова в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, острая потеря голоса — частое явление. Основные причины — инфекционные заболевания и перенапряжение голосовых связок. Для восстановления голоса рекомендуется молчать или говорить привычным тоном, а не шепотом.

«Хроническое отсутствие голоса может быть обусловлено психологическими причинами, например, травмирующим событием. Еще одна причина — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой содержимое желудка может попасть в верхние дыхательные пути. А также длительные голосовые нагрузки и опухолевые процессы в гортани», — дополнил врач.

Кроме того, при первых признаках важно обратиться к профильному специалисту для выявления реальной причины недуга и подбору действенного лечения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как предотвратить развитие сахарного диабета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2...

Последние новости

0:10
Мариновать, сушить или замораживать: как выбрать лучший способ консервации
23:55
Время томатов: советы по сборке урожая
23:40
Не теряют голову: эксперты развеяли миф о снижении интеллекта у беременных
23:25
Нет слов: из-за чего можно остаться без голоса
23:10
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет: причины смерти при восхождениях
22:55
Нужен баланс: советы диетолога для школьного перекуса

Сейчас читают

Lil Pump набил на лбу имя певицы MARGO — эксклюзивные кадры
«Иллюзии, что ты чего-то достиг»: Богомолов о жизни и стремлениях
«Взбунтовалась девочка»: как Самойлова и Джиган справляются с переходным возраст
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025