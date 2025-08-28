Нет слов: из-за чего можно остаться без голоса

Оториноларинголог Евсикова: из-за психологической травмы можно потерять голос

Проблемы с голосовыми связками могут быть вызваны не только перенапряжением гортани или инфекцией, но и психологической травмой. Об этом рассказала врач-оториноларинголог Марина Евсикова в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, острая потеря голоса — частое явление. Основные причины — инфекционные заболевания и перенапряжение голосовых связок. Для восстановления голоса рекомендуется молчать или говорить привычным тоном, а не шепотом.

«Хроническое отсутствие голоса может быть обусловлено психологическими причинами, например, травмирующим событием. Еще одна причина — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой содержимое желудка может попасть в верхние дыхательные пути. А также длительные голосовые нагрузки и опухолевые процессы в гортани», — дополнил врач.

Кроме того, при первых признаках важно обратиться к профильному специалисту для выявления реальной причины недуга и подбору действенного лечения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как предотвратить развитие сахарного диабета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.