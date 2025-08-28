Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет: причины смерти при восхождениях

Лилия Килячкова
Высокий уровень подготовки и современная экипировка не гарантируют безопасность на высоте.

Фото: www.globallookpress.com/Wigbert Röth

Альпинисты чаще всего гибнут из-за горной болезни, обморожения и схода лавин

Альпинизм — далеко не самый безопасный вид спорта. Нередко было такое, что восхождение в горы заканчивалось смертью. Это происходит из-за схода лавин, развивающейся горной болезни, обморожения. Даже хорошая подготовка не гарантирует безопасность на высоте, пишет URA.RU.

Горная болезнь — совокупность симптомов, которые возникают из-за нехватки кислорода. В основном это происходит в так называемой «зоне смерти», где высота более 8000 метров. Давление в этой зоне настолько низкое, что организм не в состоянии поддерживать жизнедеятельность. Если долго находится здесь без дополнительного кислорода, то велика вероятность потери сознания и смерти.

К симптомам горной болезни можно отнести следующие: головная боль, тошнота, одышка и тахикардия. При более тяжелых случаях может наблюдаться посинение кожи, кашель с кровью и другие.

Чтобы предотвратить быстрое развитие горной болезни, рекомендуется набирать высоту понемногу. После отметки в 3000 метров — не больше 300-500 метров в сутки.

Самая распространенная причина смерти в горах — лавины. Огромные массы снега и льда в два счета перекрывают все пути отхода, и чаще всего шанса на спасение уже нет. В основном люди получают травмы головы и позвоночника, может случиться закупорка пор, все это обычно приводит к смерти.

Еще одной причиной смерти в горах является обморожение. На большой высоте температура воздуха может быть ниже -40 градусов. При такой низкой температуре почти сразу начинается обморожение конечностей, больше всего подвержены незащищенные участки тела: уши, нос, щеки и пальцы рук. При сильном термическом поражении кровообращение замедляется, а потом и вовсе останавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как спасатель Баир Батуев оценивал шансы на спасение застрявшей на пике Победы россиянки Натальи Наговициной.

