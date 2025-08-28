Пицца в столовой: разные поколения поделились самыми яркими школьными воспоминаниями

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Особенно в сердце запали учителя, перемены и блюда из буфета.

Пицца в столовой: школьники разных поколений назвали самые яркие воспоминания

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

Разные поколения поделились самыми яркими школьными воспоминаниями

Более половины россиян трех поколений (51%) считают школьные годы легкими и беззаботными временами. Еще 43% респондентов вспоминают перемены, 32% — прогулки после уроков, 17% — учителей, а 11% — школьную столовую. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование платформы «Дзен» и сервиса «Сферум».

Россияне, учившиеся в 1990-х, чаще всего связывают школу с грифельными досками (56%), формой с коричневыми платьями и белыми фартуками (43%) и обязательными субботниками (37%). Поколение 2000-х и 2010-х отмечает популярность анкет для одноклассников (40%), ярких наклеек и тетрадей (36%), а также пиццу из школьной столовой (33%). Современные ученики указывают на цифровую среду: чаты (28%), онлайн обучение (23%), электронные журналы и дневники (18%).

В исследовании также приняли участие учителя: 31% педагогов выделили атмосферу легкости, 24% — уроки и коллег, а 19% — перемены. При этом 40% всех респондентов считают, что современная школа стала лучше благодаря цифровым технологиям, 38% отметили внимание к интересам учеников, а 33% — комфортные библиотеки и зоны отдыха. Однако 37% заявили о нехватке наставничества, 35% — коллективных мероприятий, 33% — традиционных атрибутов вроде стенгазет.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть подход к домашним заданиям. Он подчеркнул, что использование искусственного интеллекта при их выполнении не должно допускаться.

Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2...

