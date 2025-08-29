FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 15 0

Прицельными ударами были уничтожены «опорники», артиллерийские орудия и живая сила ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчеты FPV-дронов уничтожили места скопления сил и вооружения ВСУ в ЛНР

Расчеты FPV-дронов уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ в ЛНР. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

На одном из участков боевых действий в республике бойцы группировки войск «Запад» обнаружили усиление позиций противника, о чем оперативно сообщили в командный пункт.

После постановки задачи расчеты FPV-дронов нанесли удары по выявленным целям. Все объекты были поражены.

На счету операторов подразделения — сотни пораженных целей, включая военную технику, вооружение и средства связи ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

