Тысячи бегут с Украины: зачем Зеленский разрешил молодежи покидать страну

На границе с Польшей образовалась огромная пробка.

Фото, видео: www.globallookpress.com/WINFRIED ROTHERMEL; 5-tv.ru

На Украине молодежь массово покидает страну после изменения правил выезда

На украино-польской границе — колоссальные очереди. Тысячи машин на каждом из КПП после того, как Киев разрешил покидать страну молодым людям до 22 лет.

Есть много версий, зачем киевскому режиму потребовалось выпускать молодых людей за границу. Но, наверное, самая очевидная — это попытка хоть как-то уменьшить протестные настроения внутри страны.

