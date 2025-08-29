ИИ спасает жизни: в Москве создали единые инфарктные и инсультные сети

Мария Щелканова
Мария Щелканова

В их состав вошли более 30 стационаров.

ИИ спасает жизни: в Москве создали единые инфарктные и инсультные сети

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Москве создали единые инфарктные и инсультные сети

Правительство Москвы реализовало новый стандарт медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, об этом сообщили на портале мэра Москвы, ссылаясь на доклад заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой на заседании президиума правительства Москвы.

Городские стационары снабжены высокотехнологичным медицинским оборудованием. Оно позволяет применять эффективные и малотравматичные методы лечения. Программы, разработанные на базе искусственного интеллекта, способны принимать решение о необходимости хирургического вмешательства при ишемическом инсульте. Они анализируют КТ и МРТ-снимки и на основе этого предлагают тактику ведения пациента.

Кроме того, внедрение цифровых технологий и улучшение логистики помогают медикам в работе. Диспетчерам скорой помощи в режиме онлайн поступает информация о свободных операционных или реанимациях, а медперсонал может изучить анамнез пациента еще до его прибытия в медицинское учреждение.

Для оперативной и качественной помощи созданы единые сети стационаров: из 19 стационаров — инфарктная, а из 13 для взрослых и одного детского — инсультная. Это позволило вдвое увеличить число спасенных пациентов, сократить смертность на 15%, а инвалидизацию на 35%.

Также в сети созданы инфарктные шок-центры, в которые направляют пациентов с обширным острым инфарктом миокарда. В случаях длительного медикаментозного лечения пациенты получают бесплатные лекарства в рамках специальной программы по электронным рецептам.

Ранее 5-tv.ru писал, как специалисты перинатального центра Городской клинической больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой помогли беременной с редким заболеванием родить здорового ребенка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

