Последняя воля: прах Щедрина развеют вместе с прахом его супруги Плисецкой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Это требование было указано еще в завещании балерины.

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Секретарь Пелешев: прах Щедрина и Плисецкой развеют над Россией

Прах композитора Родиона Щедрина развеют над Россией вместе с прахом его супруги балерины Майи Плисецкой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Леонида Пелешева, который является генеральным секретарем фонда Плисецкой и Щедрина.

Дата исполнения последней воли пока не сообщается.

«Прах Родиона Константиновича будет развеян над Россией вместе с прахом Майи Михайловны Плисецкой в соответствии с завещанием. Когда это произойдет, еще неизвестно», — заявил секретарь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктор Ахломов

Соответствующий пункт в завещании указала Плисецкая, а составляла она его вместе с мужем. Рассекретил просьбу балерины гендиректор Большого театра Владимир Урин, ранее Щедрин сам показал ему документ. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер композитор Родион Щедрин, ему было 92 года.

