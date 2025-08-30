Юбилей в Кремле: как Лариса Долина отметит свое 70-летие

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

Певица пообещала порадовать зрителей премьерами и обилием эффектных костюмов.

Лариса Долина рассказала, как отметит юбилей

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Певица Лариса Долина отметит 70-летие в Кремле концертом «В кругу друзей»

Народная артистка России Лариса Долина отпразднует свое 70-летие на сцене Государственного Кремлевского дворца при поддержке Президентского фонда культурных инициатив 10 сентября. Юбилейный творческий вечер называется «В кругу друзей», однако узким кругом звездных гостей он не ограничится.

Три года назад Долина открыла собственную Музыкальную академию, которая помогает молодым артистам стать профессионалами — раскрывает таланты, учит и продюсирует. В день рождения воспитанники будут рядом с Ларисой Александровной.

Как отметила певица в интервью журналистам KP.RU, встреча с поклонниками, учениками и коллегами в этот день — ее главный подарок.

«Там действительно будет звездопад. Будет много премьер. Примет участие хор моей академии, большой оркестр „Русская филармония“ и, конечно же, мой коллектив „Долина бэнд“. И, конечно, множество костюмов, которые я буду менять. В общем, как всегда, я подхожу очень креативно к своим юбилейным концертам», — поделилась Долина.

Поздравить певицу приедут многие знаменитые друзья, которые на протяжении десятилетий так же строили карьеру, помогали и поддерживали. Среди них народный артист РФ Филипп Киркоров, который знает Долину с подросткового возраста. Первая встреча их состоялась на гастролях.

«Лариса Александровна меня обогрела, многому научила. Я ездил с ней по всем городам, наблюдал за репетициями, учился мастерству… Я до сих пор, как в те далекие 80-е, робею перед этой прекрасной женщиной и продолжаю ее боготворить», — признался музыкант на конкурсе исполнителей «Новая волна».

С годами, когда Киркоров стал самостоятельным артистом и заслужил любовь публики, обрел популярность, он смог ответить своей наставнице взаимной помощью.

В частности, Филипп Бедросович добывал для нее модные обновки в дефицитные времена — знакомые из Болгарии переправляли в Москву джинсы «из-под прилавка». Все это позади, но память осталась и бережно хранится в кругу друзей Ларисы Долиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продвигается разбирательство по делу о мошенничестве с квартирой Долиной — общий ущерб оценивается в 317,6 миллиона рублей!

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

