Невеста Тимати показала видео с новорожденной дочерью: «Жизнь перевернулась»

Девушка Тимати Валентина Иванова показала видео с новорожденной дочерью

Возлюбленная рэпера Тимати (Тимур Юнусов. — Прим. ред.) Валентина Иванова опубликовала в своем Telegram-канале новое видео с новорожденной дочерью Эммой.

Для музыканта это уже третий ребенок — он многодетный папа. У него есть 11-летняя дочь Алиса от Алены Шишковой и пятилетний сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Для его избранницы это первый опыт материнства, и она, судя по публикациям в соцсетях, каждый момент воспринимает как чудо. И с удовольствием делится эмоциями с подписчиками.

Эмма появилась на свет 2 августа. На родах присутствовала мама рэпера Симона Юнусова, более того — она перерезала пуповину, чем повергла в шок многих поклонников пары. Такое внедрение в личную жизнь сына многие не поняли.

Сама бабушка была удивлена недовольству публики и отметила — она просто действовала по указанию врача. Так или иначе, хоть на фото из роддома в палате Иванову целовала свекровь, а не Тимати, все выглядели счастливыми и довольными.

«Мое самое сладкое утро. Честно сказать, я так наслаждаюсь материнством, что для меня жизнь перевернулась на все 180 градусов. Не хочется никуда выходить, пользоваться соцсетями, хочется всегда проводить время с Эммой», — пишет Валентина под трогательным видео с дочкой.

Эти кадры Иванова сняла сразу после пробуждения Эммы: мама и ее крошка лежат в постели, слушают классическую музыку, девочка мило кряхтит и двигается, пока ее нежно целуют в лоб, гладят по голове и бережно перебирают крошечные пальчики.

Последние недели, по словам Валентины, она восстанавливается, правильно питается, принимает подарки и наслаждается грудным вскармливанием и временем рядом с Эммой.

Модель быстро приходит в форму после родов — живот уходит, от отеков не осталось и следа через пару недель. По ее словам, за беременность она набрала около девяти килограммов — все благодаря активности, дисциплине и спорту. Тренировки не прекращались до шестого месяца, Иванова до последнего дня водила машину и вообще не сидела на месте. Она уверена, что в этом весь секрет — в любви к себе и заботе о своем теле.

