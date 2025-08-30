РФ и Китай проведут «перекрестные» Годы образования в 2026–2027 годах

Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Вопрос уже согласован с председателем КНР Си Цзиньпином.

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Россия и Китай проведут «перекрестные» Годы образования в 2026–2027 годах. Об этом президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились еще весной. Соответствующее заявление в интервью информационному агентству «Синьхуа» (перевод опубликован на сайте Кремля. — Прим. ред.) сделал российский лидер. Вскоре он отправится в дружественную страну с официальным визитом.

«В мае мы с председателем Си Цзиньпином условились, что в 2026–2027 годах в наших странах пройдут „перекрестные“ Годы образования», — сказал Путин.

По словам президента, в данный момент в РФ обучаются более 51 тысячи студентов из Китая, а в КНР, в свою очередь, профессию получают 21 тысяча россиян. Также наблюдается и положительная тенденция в обмене педагогами и налаживании связей между вузами двух стран. Как отметил Владимир Путин, партнерство в области образования и науки — это серьезный потенциал для развития.

Официальный визит Путина, в рамках которого намечено участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и переговоры в Пекине, пройдет с 31 августа по 3 сентября. В последний день запланированы праздничные мероприятия в честь капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны, в том числе грандиозный парад на площади Тяньаньмэнь в столице. Президент РФ приглашен в качестве главного гостя.

Ранее 5-tv.ru публиковал важнейшие заявления из интервью Владимира Путина китайскому агентству «Синьхуа».

