Уникальный случай: врачи больницы в Москве спасли женщину с редкой врожденной аномалией организма

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Сердце пациентки билось с частотой до 240 ударов в минуту.

Уникальный случай: врачи больницы в Москве спасли женщину с редкой врожденной аномалией сердца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В больнице имени Вересаева спасли женщину с редкой врожденной аритмией

Московские врачи больницы имени В. В. Вересаева спасли пациентку с сильнейшей аритмией. Женщина поступила в отделение с жалобами на головокружение, исследования показали, что ее сердце бьется с частотой до 270 ударов в минуту (при норме в 60 ударов. — Прим. ред.). Невероятную историю рассказала пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы в своем Telegram-канале.

Женщине диагностировали узловую тахикардию с крайне высоким ритмом сокращений сердца, а также скрытый синдром Вольфа — Паркинсона — Уайта, это врожденное нарушение проводимости сердца. Врачам удалось помочь москвичке.

«Пациентке выполнили сложную операцию радиочастотной катетерной аблации — малоинвазивным методом лечения аритмии, избавив от двух видов врожденных нарушений сердечного ритма», — цитируют в Депздраве заведующего отделением аритмологии ГКБ им. В. В. Вересаева Владислава Горячева.

В данный момент пациента уже находится дома и чувствует себя хорошо.

Ранее уникальный случай произошел в Кузбассе, где местные врачи спасли пациентку после 15-минутной остановки сердца. Об этом рассказывал 5-tv.ru. Реанимировали женщину непрямым массажем сердца, а также подключили к аппарату ИВЛ.

