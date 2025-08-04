«В душе боец»: Ильичев рассказал, как Юрий Антонов сохраняет активность в 80 лет

Автор популярных песен все так же полон энергии, идей и желания быть в движении.

Народный артист РФ Юрий Антонов — не из тех, кто спокойно принимает возраст. Ему 80, но он все так же полон энергии, идей и желания быть в движении. Именно это упрямое нежелание «жить спокойно» снова сыграло с ним злую шутку: народный артист получил травму и не смог появиться на Национальной премии «Триумф года». Об этом 5-tv.ru рассказал поэт-песенник и продюсер Владимир Ильичев.

«Он не хочет мириться со своим возрастом. Вот он лезет на эти лестницы, на эти стены. Он такой в душе боец», — поделился Ильичев.

Антонов снова потянул ногу — ту самую, которая давно уже дает о себе знать. В его доме сейчас идет ремонт. Поднимаясь по лестнице, он оступился и травмировался. Болезненное растяжение не позволило ему выйти в свет.

Он добавил, что Антонов остается одним из самых преданных патриотов России. Его творчество — это отражение настоящих чувств, уважения к старшим, памяти о победах. Многие из песен Антонова стали по-настоящему народными. И хотя сегодня таких поэтов, с которыми он работал, почти не осталось, их стихи продолжают жить в его музыке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрию Антонову потребовалась помощь врачей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.