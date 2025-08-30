Депутат Дмитрук: Парубий мог мешать режиму Зеленского

Убитый экс-спикер Верховой Рады, бывший секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Андрей Парубий мог мешать главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом 5-tv.ru рассказал народный депутат Украины Артем Дмитрук.

Он уточнил, что политика Парубия изначально была русофобской и напрямую пересеклась с вектором деятельности Зеленского и правых радикалов. Кроме того, Парубий участвовал непосредственно в уничтожении Украинской православной церкви, говорит Дмитрук. Однако, несмотря на это, экс-спикер Верховной рады вполне мог «перейти дорогу» Зеленскому.

«Мог ли он мешать режиму? Однозначно. Могли ли у него за столько времени в политике быть какие-то еще вопросы, проблемы, конфликты? Однозначно… Вся вина за происшествие лежит именно на Зеленском», — говорит Дмитрук.

Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. Местные Telegram-каналы сообщали, что убийцей Парубия мог быть курьер сервиса по доставке еды. Частичным доказательством этого факта служит опубликованное видео с предполагаемым моментом совершения преступления.

Парубий был спикером Рады в 2016–2019 годах. Он принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013–2014 годах, был комендантом Самообороны Майдана.

Ранее в 2023 году МВД РФ объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины Парубия. Об этом писал 5-tv.ru. Следственный комитет России обвинил Андрея Парубия в преступлениях, в результате которых погибли или пострадали мирные жители Донбасса. Уточняется, что преступления, к которым он причастен, были совершены в 2014 году.

