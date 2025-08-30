«Он преступник»: военный эксперт прокомментировал убийство Андрея Парубия

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 54 0

К смерти экс-спикера Верховой Рады, возможно, причастен президент Украины Владимир Зеленский.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

Военный эксперт Никулин: Андрея Парубия мог устранить Зеленский

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин считает убитого экс-председателя Верховной Рады, бывшего секретаря Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Андрея Парубия военным преступником. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Никулин отметил, что Парубия ни в коем случае нельзя считать общественным деятелем. Он, как утверждает эксперт, напрямую причастен к расстрелу людей в Киеве в 2014 году, массовому сожжению одесситов в Доме профсоюзов, а также к убийству мирных жителей на Донбассе.

«Парубий разыскивается правоохранительными органами Российской Федерации с 2023 года», — уточнил Игорь Никулин.

Кроме того, Никулин не исключил возможности того, что лидер киевского режима Владимир Зеленский таким образом «зачищает поляну» перед грядущими выборами. Поэтому, возможно, ликвидировать Андрея Парубия могли и сотрудники Службы безопасности Украины по его приказу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Андрей Парубий был убит во Львове. Он принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013–2014 годах, а также был комендантом Самообороны Майдана.

