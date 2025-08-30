Два человека погибли, десятки — пострадали: поезд сошел с рельсов в Египте
Власти объявили чрезвычайное положение во всех больницах региона.
Поезд сошел с рельсов в Египте
Два человека погибли и еще 54 получили травмы в результате схода пассажирского поезда с рельсов на северо-западе Египта. Инцидент произошел 30 августа в районе населенного пункта Фука. Об этом сообщило издание Cairo24.
Согласно информации из источника, Управление здравоохранения Мерса-Матруха ввело режим чрезвычайной ситуации во всех медицинских учреждениях провинции для оказания помощи пострадавшим. На место происшествия оперативно прибыли десятки машин скорой помощи, которые доставляли раненых в ближайшие медицинские учреждения.
По информации местных СМИ, состав следовал из города Матрух в Каир. Причины аварии пока не уточняются.
Во вторник, 26 августа, аналогичный инцидент произошел в Нигерии: пассажирский поезд сошел с рельсов на маршруте из Абуджи в Кадуну. На опубликованных кадрах было видно, как пассажиры самостоятельно выбирались из поврежденных вагонов и помогали друг другу при эвакуации.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры взрыва на АЗС в Дагестане, который произошел в пятницу, 29 августа.
