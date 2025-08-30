«Не надо предполагать, что она мертва»: Боня хочет спасти Наговицину

Виктория Боня хочет организовать спасательную операцию для Натальи Наговициной

Виктория Боня заявила о планах провести собственную спасательную операцию, считая, что 47-летняя Наталья Наговицина еще может быть жива. Об этом 30 августа сообщила сама Боня в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

«В среду мы получили добро на вертолет, должны были его оплатить и вдруг резко — отмена. Пришла чья-то команда не делать этого, кому-то это не выгодно. Но вы имейте в виду, это вопрос жизни человека и нам не надо предполагать, что она мертва», — подчеркнула Боня.

Звезда отметила, что уже несколько дней пытается наладить контакт с ответственными лицами, чтобы поднять в воздух вертолет с беспилотником и доставить еду и спальный мешок. Она подчеркнула, что рассчитывает на помощь правительства Кыргызстана и призвала разрешить запуск дрона для проверки состояния Натальи.

«Чудо может быть! Нам надо увидеть своими глазами. Может, она жива и еще две недели будет жива. Кто мешает нам? Почему не дают запустить вертолет с дроном? Я договорюсь, если надо», — добавила Боня.

По словам Виктории, пилот, имеющий опыт спасательных операций на Эвересте, готов участвовать, однако для этого необходимо официальное разрешение. Боня надеется, что широкий общественный резонанс поможет организовать спасательную операцию.

