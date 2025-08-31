За неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в ДНР и в Днепропетровской области

За неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в ДНР и в Днепропетровской области. С освобождения Камышевахи, можно констатировать, зачищен юг Донбасса. Фронт уходит дальше на север для создания предпосылки полному освобождению Донецкой Народной Республики. Это трудно, но это возможно, лично убедился корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Еще один триколор взвился над очередным освобожденным селом — Запорожским. Вопреки логике названия, это Днепропетровская область. И его взятие помогло зажать в клещи последний поселок на южном направлении ДНР — Камышеваху.

Улучшено положение наших войск и на покровском направлении. Группировка «Центр» выбила ВСУ из села Первое Мая, некогда опорный пункт для украинских контратак. Этим маневром еще и взята под огневой контроль дорога, ведущая к днепропетровскому Павлограду.

Темпы, которыми сейчас идут российские войска, можно назвать ураганными. Потому что площадь освобожденной территории вырастает от месяца к месяцу. В этом плане июль стал рекордным, но август обещает стать еще успешнее.

Нелеповка занята бойцами южной группировки войск, и крупная донецкая Константиновка стала еще ближе к освобождению.

А это огненная работа бригады «Невский» добровольческого корпуса, как раз на Константиновском направлении. Их отделение разведки за два с половиной года разрослось до батальона БПЛА. Они знают все об эволюции дронов. Говорят, следующий этап модернизации — вездесущие коптеры с искусственным интеллектом, которые будет еще сложнее остановить.

«Это страшные и мрачные перспективы, конечно. Но сколько лет существует человечество, человек все еще стоит во главе любой системы и управляет ей», — сказал боец бригады «Невский» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Пальма».

Вереница иностранной трофейной техники проезжает мимо нас в тыл, а мы с бойцами — в сторону фронта, поистине, в спартанских условиях.

«Вот на такой машине с бригадой „Невский“ мы едем. После удара дрона она временно превратилась в решето и теперь, когда начались дожди, приходится держать шлем, потому что здесь сейчас все зальет водой», — рассказал Зименкин.

«Как машины на фронте-то живут, долго?», — поинтересовался корреспондент.

«Да, никак они долго не живут. Сами видите, что это расходный материал, раз — и крыша дырявая. Знаешь, как раньше, была во время войны „полуторка“, сейчас вот „буханка“ у нас такая же», — рассказал боец бригады «Невский» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Лютый».

Машину починят, а на подобные пустяки бойцы даже не обращают внимания. Ко всему относятся с юмором, так проще.

Вот и добровольцы «Невских» шутят, что во время работы из закрытой позиции их защищает РЭБ даже от самых маленьких летающих объектов. А вот когда дело касается уничтожения врага, тут оператору БПЛА с позывным «Юнит» уже не до шуток. Он сосредоточен и может отыскать противника в любой точке фронта. С виду вроде бы пышное дерево или может быть заброшенный дом, но по примятой траве, он понимает, что это скрытое расположение ВСУ.

«Взрыв — из здания просто повалили толпы неописуемого количества людей для этой местности. Из полуразрушенного дома выбегали десяток человек в трусах и тапочках. Не ожидал, что в их дом прилетит. Удачное поражение. Позже в это место отработала артиллерия», — отметил боец бригады «Невский» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Юнит».

Движение российских войск на всех фронтах не сбавляет обороты. Успешный прорыв подтверждают наши источники и в Кременских лесах, где фронт стоял больше двух лет. Ежедневно наши подразделения продвигаются там на два-полтора километра вперед и до полного освобождения остаются считанные дни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.