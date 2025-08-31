Молдавия повторяет ошибки Украины в погоне вступить в ЕС

18-23 года — это возраст протеста, это кровь революции. Молодежь уже выходила на улицы, хоть это не просто в условиях военного времени — выступили против коррупции. И Зеленский явно захотел «сплавить актив» куда подальше. Мало ли. И Парубия, по сути, сплавили. Тем более, что по сути украинцы получили то, что хотели — они же скакали на Майдане за ЕС и кружевные трусики.

Ну вот, вперед. Есть же шенген для всех. Прохожий сценарий сейчас предлагают и гражданам Молдавии. Ровно через месяц там парламентские выборы. На которых определится будущее страны. С трудом переизбравшись сама, Майя Санду тащит свою партию, обещая согражданам ну примерно то же самое. ЕС и что там будет в моде кружевного.

Но посмотрите, какая наглая, ничем не прикрытая агитация. В Кишинев поддержать партию Санду приехали Макрон, Мерц и Туск. Не припомню, чтобы где-то когда-то было такое. А нет, что-то подобное было как раз на Евромайдане. Печеньки, выступления со сцены. Теперь евротряпкой поманили молдаван. Вмешательство во внутреннюю политику? Не, вы не понимаете, это другое. И ладно бы это был обычный митинг. Это был концерт ко Дню независимости Молдовы. Но как можно говорить о независимости в таких условиях? Когда одна страна мечтает потерять остатки самостоятельности, чтобы стать 28-м и самым бедным членом организации.

«Завтра! Наш Европейский союз будет сильнее вместе с Молдавией, и Молдавия тоже будет сильнее в Европе, будет процветать вместе с нами. Мы напишем новую главу в истории», — считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Евросоюз станет сильнее с Молдавией? За четыре года внешний госдолг страны вырос более чем вдвое: на 2,376 миллиарда долларов США. Хотя, конечно, два миллиарда долларов, это небольшой долг, и его могут списать, если захотят. Но что-то Молдова должна предложить взамен.

По информации некоторых турецких источников, Санду обещала отправить «мясо» на украинский фронт. Не надо испытывать никаких иллюзий, ценность Молдовы только в том, что она может быть еще одной точкой напряжения для российского контура.

Собственно точно такой же ценностью обладали в свое время и прибалтийские страны, никто ж не мог подумать, что они потихоньку захватят власть в Евросоюзе: глава МИД ЕС — эстонка, комиссар по обороне — литовец, комиссар по экономике — латыш. Судя по активности, Майя Санду в евробюрократии займет достойное место, вот только к благополучию ее страны и к суверенитету это не имеет никакого отношения. О важности права на собственную политику не раз говорил наш президент.

«Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета. Вся сегодняшняя Западная Европа практически такого суверенитета лишена. Есть и много других стран, которые чувствуют себя нормально. Россия не может. С утратой суверенитета Россия прекратит существование в ее сегодняшнем виде, это абсолютно точно», — сказал Владимир Путин на встрече с молодыми сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.