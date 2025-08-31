В Нижегородской области пять человек умерли от отравления алкоголем

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

Трагедия произошла в городе Балахна.

В Нижегородской области от отравления алкоголем умерли пять человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Нижегородской области умерли пять человек. По предварительным данным, причина их смерти — отравление некачественным алкоголем. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, одного из погибших удалось опросить накануне его смерти. Он рассказал, что с другими жертвами они пили «паленый» алкоголь.

Трагедия произошла в городе Балахна. Как утверждает источник издания, два человека скончались на улице Чапаева, еще у троих остановилось сердце на пути в больницу. В настоящее время причины произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Адлере 7 августа после употребления чачи пострадали люди. Точное число жертв неизвестно. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с признаками отравления. В результате трое скончались.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье, касающейся производства, хранения, перевозки в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух или более лиц. В ходе следственных действий полиция задержала двух жительниц Краснодарского края. Они, как утверждают правоохранители, причастны к распространению некачественного алкоголя.

