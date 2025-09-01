На Украине задержали подозреваемого в убийстве Парубия

Подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия задержали. Об этом стало известно из сообщения президента Украины Владимира Зеленского в Telegram-канале. В своей публикации глава киевского режима сослался на украинского министра внутренних дел Игоря Клименко и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка.

Зеленский отметил, что на данный момент проведение всех необходимых следственных действий продолжается. Помимо этого, он поручил предоставить общественности всю имеющуюся информацию по делу.

За день до этого стало известно, что Парубия убили. Полиция информировала, что днем ведомство получило сообщение о стрельбе в Сыховском районе города Львов. Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) скончался от полученных травм на месте. Предполагаемым убийцей назвали курьера сервиса по доставке еды Glovo.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что убийство Парубия могло быть связано с зачисткой политического поля новыми бандеровцами от старых. При этом Мирошник подчеркивал, что в политическом пространстве Киев не приемлет альтернатив, выбирая «моноспектакли».

В дальнейшем украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») высказалось о своей причастности к убийству Парубия.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно об убийстве экс-спикера Верховной рады Парубия во Львове.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX