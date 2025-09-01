Тепло задержится? Москвичам рассказали о погоде 1 сентября

Жителей Москвы 1 сентября ожидает переменная облачность и до 24 градусов тепла. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра. В Подмосковье в День знаний местами может пройти кратковременный дождь.

При этом температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +22 до +24 градусов Цельсия. Ближе к ночи столбики термометров опустятся уже до +13 градусов.

Похожие температуры будут и в Московской области — днем следует готовится к диапазону тепла от +19 до +24 градусов, а ночью показатели упадут до +10 градусов.

Ветер — северо-западный со скоростью от шести до 12 м/c.

Атмосферное давление будет в диапазоне от 742 до 743 миллиметров ртутного столба.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что температура воздуха во всех регионах страны, кроме Чукотки, окажется выше нормы в течение десяти дней. Эксперт пояснял, что такой период, начавшийся с 29 августа, может продлиться до 7 сентября.

