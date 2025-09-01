Иноагентам полностью запретили заниматься образованием россиян

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Ранее запрет касался лишь просвещения в отношении несовершеннолетних.

Иноагентам полностью запретили заниматься образованием россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В России с 1 сентября 2025 года иностранные агенты не смогут осуществлять просветительскую деятельность в стране и принимать участие в управлении государственных корпораций вне зависимости от возраста обучаемых. Об этом написало информагентство РИА Новости.

Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и в Кодекс об административных правонарушениях.

Так, лицам-иноагентам и организациям-иноагентам запретили заниматься просветительской деятельностью. До этого такой запрет относился только к просвещению в отношении несовершеннолетних.

К тому же теперь под запретом включение иноагентских некоммерческих организации в реестр социально ориентированных НКО. Помимо этого, запрещается выделять муниципальную финансовую помощь данным лицам и организациям, в том числе для творческой деятельности. По закону под запрет попадает и участие иностранных агентов в управлении государственных корпораций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что изменится в жизни школьников с 1 сентября 2025 года.

