Путин пообщался с Си Цзиньпином и Моди перед началом заседания ШОС

Президент России Владимир Путин перед началом заседания лидеров стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит с 31 августа по 1 сентября в международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян», некоторое время пообщался с председателем КНР Си Цзиньпинем и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Соответствующие кадры беседы опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Разговор лидеров состоялся в кулуарах. Представители трех стран разговаривали активно и расслабленно в присутствии переводчиков.

Заседание Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началось в воскресенье, 31 августа. оно проходит в китайском городе Тяньцзинь. Саммит может стать наиболее масштабным за все время существования организации, о чем сообщал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Ранее 5-tv.ru писал, что заседание лидеров лидеров стран — участниц ШОС началось в Тяньцзине. На втором этапе заседания председатель КНР Си Цзиньпин уже успел поприветствовать всех его участников и обсудить экономические показатели.

