«Все хорошо»: глава «Роснефти» о перспективах сотрудничества России и КНР в нефтегазовой сфере
Свое заявление он озвучил на полях саммита ШОС.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Глава «Роснефти» позитивно охарактеризовал перспективы сотрудничества РФ и КНР
Глава «Роснефти» Игорь Сечин позитивно оценил развитие сотрудничества с Китаем в нефтегазовой отрасли. В беседе с «Известиями» 1 сентября он кратко, но однозначно охарактеризовал текущее состояние взаимодействия.
«Все хорошо», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Свое заявление Игорь Сечин озвучил на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящего в международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в китайском Тяньцзине.
Заседание Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартовало в воскресенье, 31 августа, в китайском городе Тяньцзинь. Саммит продлится до 1 сентября. Он может стать наиболее масштабным за всю историю существования организации, как подчеркивал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что саммит ШОС демонстрирует высокий уровень международного взаимодействия и опровергает утверждения об «изоляции» России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с 5-tv.ru.
Он отметил, что в партнерство активно включаются как Китай, так и Индия. Другие страны также участвуют в этом процессе. Дмитриев подчеркнул, что формат ШОС контрастирует с «раздробленным западным миром», показывая действительный дух сотрудничества.
