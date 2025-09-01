«Все хорошо»: глава «Роснефти» о перспективах сотрудничества России и КНР в нефтегазовой сфере

Свое заявление он озвучил на полях саммита ШОС.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Глава «Роснефти» позитивно охарактеризовал перспективы сотрудничества РФ и КНР

Глава «Роснефти» Игорь Сечин позитивно оценил развитие сотрудничества с Китаем в нефтегазовой отрасли. В беседе с «Известиями» 1 сентября он кратко, но однозначно охарактеризовал текущее состояние взаимодействия.

«Все хорошо», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Свое заявление Игорь Сечин озвучил на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящего в международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в китайском Тяньцзине.

Заседание Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартовало в воскресенье, 31 августа, в китайском городе Тяньцзинь. Саммит продлится до 1 сентября. Он может стать наиболее масштабным за всю историю существования организации, как подчеркивал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что саммит ШОС демонстрирует высокий уровень международного взаимодействия и опровергает утверждения об «изоляции» России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с 5-tv.ru.

Он отметил, что в партнерство активно включаются как Китай, так и Индия. Другие страны также участвуют в этом процессе. Дмитриев подчеркнул, что формат ШОС контрастирует с «раздробленным западным миром», показывая действительный дух сотрудничества.

