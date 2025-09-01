Силуанов назвал силой ШОС единение единомышленников

Мария Гоманюк
Эксклюзив

Соответствующий комментарий министр финансов РФ сделал в рамках саммита в Тяньцзине.

Основная сила Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заключается в единении его участников. Об этом заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

«Сила ШОС — в единении. В единении единомышленников», — такое мнение выразил он.

Этим видением Антон Силуанов поделился на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в настоящий момент в международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в китайском Тяньцзине.

До этого президент России Владимир Путин успел поговорить в кулуарах с Си Цзиньпином и Моди. Общением лидеров стран состоялось перед началом заседания ШОС в присутствии переводчиков.

Заседание Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началось в воскресенье, 31 августа. Саммит проходит в китайском городе Тяньцзинь. Он продлится до 1 сентября и может стать, по словам посла КНР в России Чжана Ханьхуэйя, наиболее масштабным за всю историю существования организации.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава «Роснефти» Игорь Сечин высказался о перспективах сотрудничества России и КНР в нефтегазовой сфере.

