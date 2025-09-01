КНР планирует выдать членам Межбанковского объединения ШОС миллиардные кредиты

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Для участия в саммите организации в китайский город Тяньцзинь прибыл президент РФ Владимир Путин.

КНР планирует выдать членам Межбанковского объединения ШОС миллиардные кредиты

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

В ближайшие три года Китай планирует выделить странам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) кредиты на общую сумму 1,4 миллиарда долларов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите ШОС в городе Тяньцзинь.

«Мы планируем <…> выдать новый кредит членам Межбанковского объединения на сумму 10 млрд юаней в ближайшие три года», — сказал Си Цзиньпин.

Также председатель КНР добавил, что Китай намерен реализовать сто небольших социальных проектов в нуждающихся государствах — членах ШОС. Помимо этого, им будет предоставлена грантовая помощь в размере двух миллионов юаней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин прибыл на заседание лидеров ШОС, которое началось 31 августа. В аэропорту его приветствовал почетный караул. Перед началом мероприятия председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал всех участников. Он подчеркнул, что Китай готов объединить усилия со всеми странами для высококачественного развития организации.

