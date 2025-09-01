Причина начала украинского конфликта — провокация Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом», — сказал он.

Путин отметил, что позиция России в вопросе украинского конфликта основана на принципе о том, что ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счет другой.

Глава государства также выразил надежду, что достигнутые на Аляске «понимания» станут ключом к достижению мира на Украине. Путин пообещал проинформировать коллег по ШОС о заключенных в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом договоренностях. Сделать это российский лидер планирует в ходе двусторонних встреч на полях саммита.

Путин отметил, что Россия широко ценит вклад Китая, Индии и других партнеров в урегулирование конфликта на Украине.

Саммит ШОС проходит в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине. Официальная программа началась с приветственной церемонии — председатель КНР Си Цзиньпин встретил своих коллег — членов ШОС. Затем Путин побеседовал с ним лично.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин начал свое выступление на заседании совета глав стран ШОС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.