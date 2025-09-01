Путин: причина начала украинского конфликта — провокация Запада

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 58 0

Кризис —следствие государственного переворота в стране. Всем известно, кто поддержал его.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Причина начала украинского конфликта — провокация Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом», — сказал он.

Путин отметил, что позиция России в вопросе украинского конфликта основана на принципе о том, что ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счет другой.

Глава государства также выразил надежду, что достигнутые на Аляске «понимания» станут ключом к достижению мира на Украине. Путин пообещал проинформировать коллег по ШОС о заключенных в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом договоренностях. Сделать это российский лидер планирует в ходе двусторонних встреч на полях саммита.

Путин отметил, что Россия широко ценит вклад Китая, Индии и других партнеров в урегулирование конфликта на Украине.

Саммит ШОС проходит в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине. Официальная программа началась с приветственной церемонии — председатель КНР Си Цзиньпин встретил своих коллег — членов ШОС. Затем Путин побеседовал с ним лично.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин начал свое выступление на заседании совета глав стран ШОС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

Последние новости

9:02
За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 50 украинских дронов над территорией России
8:50
Владимир Путин анонсировал заседание глав правительств стран ШОС в Москве
8:40
Землетрясение в Афганистане: минимум 250 человек погибли и 500 пострадали
8:30
Что изменится в жизни школьников с 1 сентября 2025
8:14
Выступление Путина на заседании совета глав государств — членов ШОС: главное
7:55
Дополнительная гарантия: в РФ вступают в силу изменения в правилах регистрации недвижимости

Сейчас читают

Дмитриев: саммит ШОС опровергает утверждения об «изоляции» России
Не стоит торопить события: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025