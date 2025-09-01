У всех на устах: мировые СМИ обсуждают визит Владимира Путина в Китай
Отмечается, что страны мирового большинства находят общий язык, в то время как в Европе наблюдается напряжение из-за торговых войн.
Мировые СМИ активно обсуждают визит Владимира Путина в Китай
Визит президента РФ Владимира Путина в Китай и начавшийся саммит ШОС не сходит с первых полос международных СМИ. Причем, все указывают на одно: пока на Западе зреет раскол из-за торговых войн, страны мирового большинства легко находят общий язык.
Так, FT пишет, что участники превратили форум в демонстрацию солидарности государств Азии. Похожую мысль озвучивает и Al Jazeera. Там утверждают, что встреча в Тяньцзине — это доказательство настоящего сотрудничества стран Глобального Юга.
Даже европейская пресса отмечает, что саммит становится одним из важнейших шагов к многополярному миропорядку. Где Россия, безусловно, один из ключевых центров силы.
