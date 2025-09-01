Останки на болоте: в Новом Орлеане раскрыли дело о загадочной гибели 12-летнего мальчика

|
Дарья Орлова
Незадолго до трагедии он вылез из окна спальни и сбежал из дома.

People: власти Нью-Орлеана раскрыли дело о гибели мальчика на болоте

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/M. Woike

В Новом Орлеане 12-летний мальчик умер из-за нападения аллигатора

В Новом Орлеане (США) раскрыли обстоятельства гибели 12-летнего Брайана Васкеса, чьи останки были найдены на заболоченной местности. Об этом сообщает People.

По данным правоохранительных органов, утром 14 августа 2025 года мальчик выбрался через окно своей спальни и покинул дом. Он страдал расстройством нервной системы. Родители, знавшие о диагнозе ребенка, сразу сообщили о пропаже в полицию. Во время поисков с помощью беспилотного летательного аппарата были обнаружены останки Брайана на болоте.

Полицейские предположили, что причиной смерти стало нападение аллигатора, в результате которого мальчик захлебнулся в воде.

Суперинтендант полицейского управления Нового Орлеана Энн Киркпатрик признала тот факт, что сотрудники отреагировали на заявление родителей с опозданием: активные поиски начались только через пять часов после обращения. Она добавила, что причины задержки изучаются в рамках служебного расследования.

Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

