Останки на болоте: в Новом Орлеане раскрыли дело о загадочной гибели 12-летнего мальчика

В Новом Орлеане 12-летний мальчик умер из-за нападения аллигатора

В Новом Орлеане (США) раскрыли обстоятельства гибели 12-летнего Брайана Васкеса, чьи останки были найдены на заболоченной местности. Об этом сообщает People.

По данным правоохранительных органов, утром 14 августа 2025 года мальчик выбрался через окно своей спальни и покинул дом. Он страдал расстройством нервной системы. Родители, знавшие о диагнозе ребенка, сразу сообщили о пропаже в полицию. Во время поисков с помощью беспилотного летательного аппарата были обнаружены останки Брайана на болоте.

Полицейские предположили, что причиной смерти стало нападение аллигатора, в результате которого мальчик захлебнулся в воде.

Суперинтендант полицейского управления Нового Орлеана Энн Киркпатрик признала тот факт, что сотрудники отреагировали на заявление родителей с опозданием: активные поиски начались только через пять часов после обращения. Она добавила, что причины задержки изучаются в рамках служебного расследования.

