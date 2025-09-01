«Катастрофа для Украины»: Янукович о вступлении страны в НАТО

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Экс-президент Незалежной согласился с российским лидером.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Янукович: вступление Украины в НАТО станет катастрофой для страны

Вступление Украины в НАТО станет для страны катастрофой и путем в никуда. Об этом сообщил экс-президент Незалежной Виктор Янукович в видеообращении. 

На саммите стран ШОС, который проходит 1 сентября в Китае, президент России Владимир Путин коснулся темы специальной военной операции и ее первопричин, в числе которых попытки Запада сделать Украину членом НАТО. Янукович согласился с российским лидером.

Он признался, что целенаправленно пытался сблизить Украину и Европейским союзом (ЕС) и ставил конечной задачей — вступление Незалежной в ЕС. Однако представители союза в ходе переговоров с руководством страны вели себя некорректно.

«Не проявляли понимания сложностей экономической ситуации Украины. Прямо скажу, проявляли высокомерность. Но этот процесс вступления Украины в ЕС, я контролировал и двигал вперед. Но я всегда был категорически и убежденным противником вступления Украины в НАТО, я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины и путь в никуда, это прямая дорога к гражданской войне», — поделился экс-лидер страны.

Виктор Янукович — украинский государственный и политический деятель. Был четвертым президентом Украины с 2010 по 2014 годы. После событий 2014 года, связанных с протестами и сменой власти, покинул страну. В последующие годы был заочно осужден  за госизмену и получил ряд других обвинений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидеры стран ШОС приняли Тяньцзиньскую декларацию.

