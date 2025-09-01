Снова за парту: как звезды шоу-бизнеса проводили детей в школу 1 сентября

Полина Гагарина, Дмитрий Маликов и Оксана Самойлова проводили детей в школу 1 сентября

День зананий – особый праздник: дети, как правило его побаиваются, а родители ликуют. Закончилась пора беззаботного лета, и школьников встречает с распростертыми объятиями новый учебный год.

В любимую школу идут все без исключений, даже дети знаменитостей. Одни родители радостно пожелали успехов своим чадам, а другие отпустили не без волнения. В материале 5-tv.ru собрана галерея снимков звездных родителей, среди которых: Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Оксана Самойлова, Виктория Исакова и многие другие.

Трогательными кадрами поделилась многодетная мама и актриса Анна Хилькевич. В этом году она проводила старшую дочь Ариану в третий класс, а младшую, Машу, в первый.

«Ариана сегодня встретила своих друзей, с которыми познакомилась еще весной. А вот Машуле сегодня еще предстоит опыт – видно, что волнуется, но старается не показывать. Надеюсь, что первый школьный день ей понравится», – поделилась Хилькевич в своем блоге.

Сын 55-летнего Дмитрия Маликова Марк также стал первоклассником в этом году. Мальчика провожали в школу всей семьей.

«Чтобы понять, как летит время, достаточно вспомнить, что дети 18 года рождения идут в первый класс… В частности, мой сын Марк… И для нашей семьи - это большое событие и праздник! Волнительно и трогательно… В добрый путь, Маркуша!», – поделился певец.

Екатерина Волкова проводила свою дочь Лизу в восьмой класс. Актриса поздравила всех с праздником, а также дала полезный совет: не зубрить уроки ради оценок, а учится ради интереса и гордиться всеми своими достижениями.

«Учитесь ради интереса, там и оценки подтянутся. А еще дружите не ради чего-то, а просто ради искренности. Такие друзья на всю жизнь. И обязательно гордитесь успехами, даже самыми маленькими!», – посоветовала актриса Екатерина Волкова.

А вот у кого уж точно родительский год предвещает быть веселым, так это у многодетной мамы Оксаны Самойловой. Знаменитость поделилась, что ее ждет 12 школьных чатов, причем на двух языках.

«Всех с 1 сентября! Вот и начинается сезон мучений для детей и родителей. У меня по-прежнему 3 школьницы, 12 школьных чатов на 2 языках», – с оптимизмом поделилась Самойлова.

Ранее 5-tv.ru рассказал об изменениях в российских школах с 1 сентября.

