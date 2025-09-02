Депутат Сара Вагенкнехт: отказ от российских энергоносителей привел к зависимости Европы от США

Настоящего правителя Европы сегодня нашла депутат Бундестага Сара Вагенкнехт. Она напомнила, как Европе дорого обошелся отказ от российских энергоресурсов. Санкции, введенные против Москвы, в конечном итоге не просто подорвали промышленность Старого Света, но и привели к тому, что весь европейский рынок попал в зависимость от Вашингтона и покупает газ и нефть у Штатов.

«Мы теперь полностью зависим от США. Сделка с Вашингтоном скорее похожа на подчинение Европы. В ближайшие годы мы будем покупать огромные объемы дорогой американской энергии, которая, кстати, к тому же низкого качества и более грязная. Европейские политики сейчас просто полностью подчинились директивам Вашингтона», — отметила Вагенкнехт.

В таких условиях, по ее словам, страны ЕС просто не в состоянии производить конкурентоспособную продукцию.