Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил о готовности страны присоединиться к потенциальной «миротворческой миссии» на территории Украины. Об этом он сообщил 1 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я заверил президента Зеленского, что Ирландия готова поддержать эту работу, в том числе посредством предоставления нелетальной военной помощи и нашей открытости к участию в любой миротворческой миссии, имеющей соответствующий мандат в соответствии с Уставом ООН», — говорится в заявлении, опубликованном канцелярией главы правительства.

Кроме того, премьер отметил свою готовность вести диалог с международными партнерами по вопросу потенциального вступления Украины в Европейский союз.

Ранее экс-президент Незалежной Виктор Янукович в видеообращении сообщал, что вступление Украины в НАТО станет для страны катастрофой и путем в никуда.

На саммите стран ШОС Владимир Путин затронул тему СВО и ее первопричин, среди которых — попытки Запада сделать Незалежную членом НАТО. Янукович согласился с российским лидером.

