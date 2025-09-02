Ирландия выразила готовность участвовать в миротворческой миссии на Украине

Айшат Татаева
Премьер-министр Михол Мартин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Фото: www.globallookpress.com/Christian Spicker, via www.imago

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил о готовности страны присоединиться к потенциальной «миротворческой миссии» на территории Украины. Об этом он сообщил 1 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я заверил президента Зеленского, что Ирландия готова поддержать эту работу, в том числе посредством предоставления нелетальной военной помощи и нашей открытости к участию в любой миротворческой миссии, имеющей соответствующий мандат в соответствии с Уставом ООН», — говорится в заявлении, опубликованном канцелярией главы правительства.

Кроме того, премьер отметил свою готовность вести диалог с международными партнерами по вопросу потенциального вступления Украины в Европейский союз.

Ранее экс-президент Незалежной Виктор Янукович в видеообращении сообщал, что вступление Украины в НАТО станет для страны катастрофой и путем в никуда.

На саммите стран ШОС Владимир Путин затронул тему СВО и ее первопричин, среди которых — попытки Запада сделать Незалежную членом НАТО. Янукович согласился с российским лидером.

