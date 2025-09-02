Ровно 80 лет назад закончилась Вторая мировая война
ФСБ рассекретила документы о подготовке Японией нападения на СССР.
Ровно 80 лет назад был подписан Акт о капитуляции милитаристской Японии, означавший окончание Второй мировой войны.
Одну из решающих ролей в разгроме японских войск сыграла Красная Армия. В ходе стратегической наступательной операции была разбита мощная Квантунская группировка, которая за 10 лет превратила приграничную Маньчжурию в базу для войны против Советского Союза.
Доказательства этого опубликовала сегодня ФСБ России. В рассекреченных архивных документах есть показания бывшего командующего Квантунской армией. По его словам, группировка численностью в 130 тысяч бойцов готовилась не просто к нападению на СССР, а разрабатывала бактериологическое оружие и собиралась его применять.
