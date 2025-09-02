Ровно 80 лет назад закончилась Вторая мировая война

Эфирная новость 26 0

ФСБ рассекретила документы о подготовке Японией нападения на СССР.

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Темин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ровно 80 лет назад был подписан Акт о капитуляции милитаристской Японии, означавший окончание Второй мировой войны.

Одну из решающих ролей в разгроме японских войск сыграла Красная Армия. В ходе стратегической наступательной операции была разбита мощная Квантунская группировка, которая за 10 лет превратила приграничную Маньчжурию в базу для войны против Советского Союза.

Доказательства этого опубликовала сегодня ФСБ России. В рассекреченных архивных документах есть показания бывшего командующего Квантунской армией. По его словам, группировка численностью в 130 тысяч бойцов готовилась не просто к нападению на СССР, а разрабатывала бактериологическое оружие и собиралась его применять.

 

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.43
0.10 94.38
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:30
Ровно 80 лет назад закончилась Вторая мировая война
9:21
Nestle уволила генерального директора из-за романа с подчиненным
9:07
В Ростове-на-Дону трое взрослых и ребенок пострадали из-за атаки БПЛА
8:50
Мантуров: РФ заинтересована в промышленном сотрудничестве с Китаем
8:35
Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2»
8:19
За ночь силы ПВО РФ сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской областью

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Патология или аномалия? Названа причина лактации из подмышек при кормлении
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025