В Россию въехали более 16 тысяч украинцев с начала 2025 года

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Из этого числа 15 338 человек прибыли в своих целях, а еще 652 человека — с деловыми визитами.

Более 16 тысяч украинцев пересекли российскую границу в 2025 году

Фото: www.globallookpress.com/Bai Xueqi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В первые месяцы текущего года границу с Россией пересекли 16 225 граждан Украины. Об этом сообщило информагентство РИА Новости.

По статистическим показателям, для частных визитов на российскую территорию въехали 15 338 украинцев, по деловым вопросам — 652, с туристическими целями — 57, а еще 21 человек следовал транзитом.

Большая часть украинцев пересекли границу на самолетах — 15 475 человек. На автомобиле заехали в Россию 705 граждан, а 45 человек перешли границу пешком.

Такие данные, предположили в источнике, показывают, что основная цель визитов — частная — поездки к родственникам и друзьям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне смогут въезжать в ЕС по пятилетним паспортам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.43
0.10 94.38
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:19
За ночь ПВО России сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской областью
8:00
Шоу-биз за неделю: пьяная толпа на концерте Кадышевой и издевательства Марго
7:49
В Россию въехали более 16 тысяч украинцев с начала 2025 года
7:30
Ка-52М ударил по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:16
«Рад видеть вас»: Си Цзиньпин назвал Путина давним другом
7:05
В Ростовской области эвакуировали 320 жителей из-за атаки беспилотников ВСУ

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Патология или аномалия? Названа причина лактации из подмышек при кормлении
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025