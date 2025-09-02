В Россию въехали более 16 тысяч украинцев с начала 2025 года

Из этого числа 15 338 человек прибыли в своих целях, а еще 652 человека — с деловыми визитами.
В первые месяцы текущего года границу с Россией пересекли 16 225 граждан Украины. Об этом сообщило информагентство РИА Новости.
По статистическим показателям, для частных визитов на российскую территорию въехали 15 338 украинцев, по деловым вопросам — 652, с туристическими целями — 57, а еще 21 человек следовал транзитом.
Большая часть украинцев пересекли границу на самолетах — 15 475 человек. На автомобиле заехали в Россию 705 граждан, а 45 человек перешли границу пешком.
Такие данные, предположили в источнике, показывают, что основная цель визитов — частная — поездки к родственникам и друзьям.
