В Россию въехали более 16 тысяч украинцев с начала 2025 года

В первые месяцы текущего года границу с Россией пересекли 16 225 граждан Украины. Об этом сообщило информагентство РИА Новости.

По статистическим показателям, для частных визитов на российскую территорию въехали 15 338 украинцев, по деловым вопросам — 652, с туристическими целями — 57, а еще 21 человек следовал транзитом.

Большая часть украинцев пересекли границу на самолетах — 15 475 человек. На автомобиле заехали в Россию 705 граждан, а 45 человек перешли границу пешком.

Такие данные, предположили в источнике, показывают, что основная цель визитов — частная — поездки к родственникам и друзьям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне смогут въезжать в ЕС по пятилетним паспортам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX