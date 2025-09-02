Космические перспективы: РФ и КНР планируют строить лунную станцию

РФ и КНР планируют строить первую в мире лунную станцию

Важность сохранения исторической памяти президент РФ Владимир Путин уже обсудил с Си Цзиньпином. Отношения России и Китая сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это доказывают в том числе и глобальные совместные планы: строительство АЭС и первой в мире лунной станции. Но для подобных грандиозных проектов нужен третий игрок. Кто им станет? Из Пекина передает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Дом народных собраний в Пекине — именно здесь проходят съезды Коммунистической партии Китая. А сегодня это площадка для трехсторонней встречи лидеров России, КНР и Монголии.

Дом народных собраний находится на площади Тяньаньмэнь, это самая большая городская площадь в мире. Она может вместить до одного миллиона человек, сейчас она закрыта, потому что завтра здесь пройдет парад.

Aurus Владимира Путина паркуется около Дома народных собраний. Красная дорожка, совместное фотографирование, встреча лидеров России, Китая и Монголии начинается.

Сверка часов — в экономике, энергетике, инфраструктуре. Среди крупнейших проектов — «Союз Восток», газопровод через Монголию в Китай, как продолжение «Силы Сибири — 2». Но это только одна грань. Мы — соседи.

«У трех наших стран много общего, мы разделяем заинтересованность в совместном развитии политических, экономических и гуманитарных связей. А главное, Россия, Китай, Монголия являются добрыми соседями, и наши народы объединяют давние традиции дружбы и взаимной поддержки. Уверен, что наш разговор будет традиционно открытым, содержательным», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Очень образно председатель КНР обратился к Владимиру Путину и президенту Монголии Хурэлсуху.

«В Китае говорят: „для подпирания забора нужно три кола, и герою нужны три помощника“. Будучи дружественными соседями, объединенными общими гранями и реками и разделяющими единую судьбу, Китай готов вместе с Россией и Монголией укреплять политическое взаимодоверие, отстаивать изначальную цель сотрудничества и устранять внешние помехи сообща», — отметил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Это как раз тот путь, который выбрали все те, кто приехал в эти дни на празднование 80-летия победы во Второй мировой войне и саммит ШОС. На Западе уже стонут: оказывается, мир может существовать и без их диктата.

«Никто не ставит целью делать какие-то альтернативные модели. По мере того, как одна модель исчерпывается, исчерпывает свою эффективность, на ее, так сказать, ну не обломках, но на основах ее неэффективности выстраиваются какие-то более эффективные системы. Вот сейчас этот процесс происходит, происходит очень активно», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналистов позвали на российско-китайские переговоры в расширенном формате — ажиотаж.

Большой восточный зал переполнен. В центре — будто зеленая поляна с розово-фиолетовыми цветами, это особый вид: орхидея-бабочка — символ благополучия в Китае.

«Наше тесное общение отражает стратегический характер российско-китайских связей, которые находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это в полной мере проявилось в ходе вашего майского визита в Россию и совместного участия в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне», — сказал Путин.

«С 9 мая до 3 сентября мы взаимно присутствуем на торжествах по случаю победы в мировой антифашистской войне. Это уже стало доброй традицией двусторонних отношений, а также убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран-победителей во Второй мировой войне и постоянных членов Совбеза ООН, и показывает твердую решимость двух стран в отстаивании итогов Второй мировой и ее исторической правды», — отметил Си Цзиньпин.

Как только журналистов выводят, в зал заходят официанты с пирожными и чаем.

В составе нашей делегации — практически весь кабмин, главы госкорпораций, крупнейших банков. Наглядная демонстрация, что такое всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие.

«Что касается финансов, в первую очередь, это платежные системы. Мы говорим о том, что у нас есть общий финансовый институт в рамках БРИКС, новый банк развития. У нас с точки зрения финансов много задач, создание перестраховочных компаний, создание междепозитарных мостов», — отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Перспективы — космические.

«Здесь мы заинтересованы в максимально широких перспективных проектах, которые дают возможность осваивать не только пилотируемую космонавтику, но в том числе и развитие научной деятельности в космосе, освоение и развитие лунной программы», — отметил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

И дело не только в товарообороте. У нас проекты в энергетике: «Росатом» строит в КНР атомные станции. Проекты строительства судов. В перспективе — даже лунная станция.

