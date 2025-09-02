Не полезны, а опасны: врач развеяла мифы о бюстгальтерах

Врач Уланкина: бюстгальтер не предотвращает обвисание груди

Вокруг темы о пользе и вреде ношения бюстгальтера появилось множество мифов. Одни считают, что он предотвращает обвисание груди, другие — что он мешает оттоку лимфы и замедляет кровообращение. Как обстоят дела на самом деле? В День рождения бюстгальтера врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала Life.ru об опасности ношения бюстгальтера.

«Первый и самый вредный миф — что ношение бюстгальтера предотвращает обвисание груди, поэтому его необходимо носить круглосуточно для „сохранения формы“. Очертания груди зависят не от внешней поддержки, а от связок из эластина и коллагена», — пояснила специалист.

Эксперт объяснила, что с возрастом эластин и коллаген ослабевают. Это естественный процесс, а не результат отсутствия бюстгальтера. Кроме того, ношение белья на постоянной основе не только бесполезно, но и опасно для здоровья: давление бретелей и косточек приводит к ухудшению оттока лимфы, нарушает кровоток и способствует развитию мастопатии, что может привести к развитию рака молочных желез.

Уланкина также развеяла популярные мифы об увеличении груди с помощью упражнений и о связи бюстгальтеров с онкологией. По ее словам, ни одно исследование такой теории не подтвердило. А вот что точно является фактором риска — наследственность, гормональные сбои, алкоголь и курение.

Особое внимание эксперт рекомендовала уделить правильному подбору белья. Стоит учитывать, что пояс-основание, а не бретельки, должен держать до 90% нагрузки. По словам Уланкиной, при покупке бюстгальтер нужно застегивать на самый крайний крючок, поскольку со временем ткань растянется. При этом пояс должен прилегать плотно, но не впиваться. Женщинам с большой грудью специалист посоветовала остановиться на выборе мягких топов без косточек для сна.

