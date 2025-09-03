Последние штрихи: в Пекине проходит полномасштабная подготовка к военному параду

Китай продемонстрирует новинки своего военпрома.

В Пекине проходит полномасштабная подготовка к военному параду

Уже через несколько часов в Пекине состоится событие, которое должно стать кульминацией последних нескольких дней. На площади Тяньаньмэнь пройдет военный парад, посвященный 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

До самого мероприятия чуть меньше четырех часов, но вокруг площади уже много людей. В первую очередь это журналисты, среди которых и корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

«Попасть на парад — это целый квест. Сначала долго проверяют оборудование, затем ты едешь на автобусе по пустому городу довольно долго, и теперь нужно встать в эту длинную очередь», — сообщил корреспондент Игорь Балдин.

Это мероприятие готовилось в строжайшей секретности. Ведь Китай намерен представить прототипы своей новой военной техники. Среди них — 20-метровая то ли ракета, то ли боевой лазер против беспилотников. Некий очень легкий танк. А так же наземные беспилотные установки и, конечно, новые гиперзвуковые крылатые ракеты.

