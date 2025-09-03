Путин встретился с потомками ветеранов Советской армии

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Глава государства был рад видеть их участниками военного парада в Пекине.

Фото, видео: 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин встретился с потомками ветеранов Советской Армии после военного парада в Пекине, который был приурочен к 80-летию окончания Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией.

«И это очень хорошо, что и потомки наших выдающихся полководцев тоже здесь принимают участие в этом торжественном мероприятии», — сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что именно ветераны Советской Армии построили фундамент для дружбы между Москвой и Пекином. По мнению российского лидера, военный парад прошел блестяще.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ким Че Ын назвал помощь России братским долгом КНДР. Он выразил благодарность Путину за высокую оценку вклада корейских солдат в освобождение Курской области. Глава КНДР также отметил, что отношения между Москвой и Пхеньяном «развиваются во всех сферах».

