Президент РФ Владимир Путин встретился с потомками ветеранов Советской Армии после военного парада в Пекине, который был приурочен к 80-летию окончания Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией.

«И это очень хорошо, что и потомки наших выдающихся полководцев тоже здесь принимают участие в этом торжественном мероприятии», — сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что именно ветераны Советской Армии построили фундамент для дружбы между Москвой и Пекином. По мнению российского лидера, военный парад прошел блестяще.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ким Че Ын назвал помощь России братским долгом КНДР. Он выразил благодарность Путину за высокую оценку вклада корейских солдат в освобождение Курской области. Глава КНДР также отметил, что отношения между Москвой и Пхеньяном «развиваются во всех сферах».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.