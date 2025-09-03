Педикулез подкрался незаметно: как избавить ребенка от вшей

Врач Мухина: педикулез возможен после поездки в южные страны

Начало нового учебного года — пора, когда родителям нужно больше уделить внимания здоровью ребенка. После школьных каникул и возвращения из отпуска, дети нередко подхватывают лишай, могут наблюдаться и вши. Почему инфекционисты бьют тревогу перед учебным годом и как снизить риски заражения детей — рассказала Life.ru врач Марият Мухина.

По словам эксперта, заражение микозами и педикулезом возможно через полотенца в общественных местах, во время массажа и других контактных процедур. Кроме того, путешествия в южные страны также может обернуться внеплановым лечением.

«У многих инфекционистов в связи с началом учебного года возникло беспокойство по поводу прогнозов по повышению заболеваемости детей лишаем и вшами, так как многие вернулись из путешествий в страны Азии, где довольно низкий уровень гигиены, как и, соответственно, обработка белья в гостиницах», — заявила специалист.

На раннем этапе педикулез можно выявить за счет зуда задней части шеи и наличии гнид в волосах. Однако заболевание крайне заразно из-за контакта детей друг с другом и быстрому размножению вшей.

Чтобы предотвратить заражение, врач рекомендует не позволять детям обмениваться личными вещами, заплетать длинные волосы, регулярно осматривать волосы и одежду детей, а также следить за чистотой их ногтей и проверять постельное белье дома и в поездках. Также необходимо приобрести в аптеке средство против педикулеза и обработать волосы ребенка согласно инструкции.

