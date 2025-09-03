«Будущее»: на ВЭФ-2025 рассказали о влиянии синхротрона РИФ на Приморский край

Стецко: синхротрон РИФ станет ключевым объектом инфраструктуры Приморского края

Научная установка класса мегасайенс «Российский источник фотонов» (РИФ) является ключевым объектом инфраструктуры и позволит изменить облик острова Русский. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко на сессии «Вклад мегапроектов в развитие Дальнего Востока» в рамках Всероссийского экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

«Самое главное — это, конечно же, смысл, который несет для Приморского края <…>, для дальневосточной науки установка подобного проекта, потому что для нас это будущее. Будущее, которое мы видим в наших детях», — поделился он.

Стецко отметил, что реализация проекта будет сопровождаться изменением облика острова Русский, так как для него правительство региона создаст инженерную инфраструктуру.

По словам Стецко, в Минвостокразвитии России уже приняли решение о выделении финансирования на автомобильные дороги. Также в ведомстве утвердили план по созданию и развитию инфраструктуры на острове.

Как уточнил Стецко, строительство проекта рассматривается как новые возможности для компаний инвестиционно-строительного девелоперского блока, так как активизируется производство стройматериалов и будет создано большое количество новых рабочих мест. В том числе открытие вакансий ожидается и в обслуживающих организациях.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября в десятый раз.

