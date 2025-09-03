«Будущее»: на ВЭФ-2025 рассказали о влиянии синхротрона РИФ на Приморский край

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Научная установка класса мегасайенс «Российский источник фотонов» позволит изменить облик острова Русский.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стецко: синхротрон РИФ станет ключевым объектом инфраструктуры Приморского края

Научная установка класса мегасайенс «Российский источник фотонов» (РИФ) является ключевым объектом инфраструктуры и позволит изменить облик острова Русский. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко на сессии «Вклад мегапроектов в развитие Дальнего Востока» в рамках Всероссийского экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

«Самое главное — это, конечно же, смысл, который несет для Приморского края <…>, для дальневосточной науки установка подобного проекта, потому что для нас это будущее. Будущее, которое мы видим в наших детях», — поделился он.

Стецко отметил, что реализация проекта будет сопровождаться изменением облика острова Русский, так как для него правительство региона создаст инженерную инфраструктуру.

По словам Стецко, в Минвостокразвитии России уже приняли решение о выделении финансирования на автомобильные дороги. Также в ведомстве утвердили план по созданию и развитию инфраструктуры на острове.

Как уточнил Стецко, строительство проекта рассматривается как новые возможности для компаний инвестиционно-строительного девелоперского блока, так как активизируется производство стройматериалов и будет создано большое количество новых рабочих мест. В том числе открытие вакансий ожидается и в обслуживающих организациях.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября в десятый раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на ВЭФ-2025 обсудили развитие биоэкономики в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.59
0.16 93.84
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:05
Путин пригласил Зеленского приехать в Москву при его готовности к переговорам
17:00
Великий и могучий: на ВЭФ обсудили роль русского языка в межнациональном общении
16:57
«Касается результатов»: Путин позитивно оценил свой визит в Китай
16:50
«Казнить нельзя помиловать»: какие ошибки совершают родители школьников
16:41
В России выросло число регионов с доходом от 100 тысяч рублей
16:31
Более 150 тысяч россиян стали обладателями участков в рамках программы «Гектар»

Сейчас читают

Китай заменит «Газпрому» Европу: Почему о «Силе Сибири — 2» заявили сейчас
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Она была полностью в порядке»: как коллеги по восхождению пытались спасти Наговицину
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025