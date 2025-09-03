«Касается результатов»: Путин позитивно оценил свой визит в Китай

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

Президент России принял участие в 25-м саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин позитивно оценил свой визит в Китай

Многодневный визит российской стороны в Китай прошел успешно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своей поездки в КНР.

«Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд», — поделился глава государства.

Он отметил, что позитивно оценивает мероприятия в КНР, в числе которых саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и трехсторонняя встреча России, Монголии и Китая. Визит в Поднебесную помог обсудить актуальные вопросы повестки и за столом переговоров, и в неформальной обстановке.

Президент России Владимир Путин принял участие в 25-м саммите ШОС, который проходил с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. Он поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по реформированию мировой системы управления. А также российский лидер подчеркнул важность создания более справедливого и равноправного глобального порядка, основанного на международном праве и учете интересов всех стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия поможет Китаю в сфере атомной энергетики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.59
0.16 93.84
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:05
Путин пригласил Зеленского приехать в Москву при его готовности к переговорам
17:00
Великий и могучий: на ВЭФ обсудили роль русского языка в межнациональном общении
16:57
«Касается результатов»: Путин позитивно оценил свой визит в Китай
16:50
«Казнить нельзя помиловать»: какие ошибки совершают родители школьников
16:41
В России выросло число регионов с доходом от 100 тысяч рублей
16:31
Более 150 тысяч россиян стали обладателями участков в рамках программы «Гектар»

Сейчас читают

Китай заменит «Газпрому» Европу: Почему о «Силе Сибири — 2» заявили сейчас
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Она была полностью в порядке»: как коллеги по восхождению пытались спасти Наговицину
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025