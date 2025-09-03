«Касается результатов»: Путин позитивно оценил свой визит в Китай

Путин позитивно оценил свой визит в Китай

Многодневный визит российской стороны в Китай прошел успешно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своей поездки в КНР.

«Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд», — поделился глава государства.

Он отметил, что позитивно оценивает мероприятия в КНР, в числе которых саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и трехсторонняя встреча России, Монголии и Китая. Визит в Поднебесную помог обсудить актуальные вопросы повестки и за столом переговоров, и в неформальной обстановке.

Президент России Владимир Путин принял участие в 25-м саммите ШОС, который проходил с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. Он поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по реформированию мировой системы управления. А также российский лидер подчеркнул важность создания более справедливого и равноправного глобального порядка, основанного на международном праве и учете интересов всех стран.

