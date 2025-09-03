Чистим правильно: как выбрать зубную щетку

Стоматолог Чепурная: бракованная зубная щетка приводит к травмированию слизистой

Внешний вид и здоровье полости рта напрямую зависит от качества ежедневной чистки. Врач стоматолог-терапевт Нина Чепурная в беседе с aif.ru указала, на что нужно внимание при покупке зубных щеток.

При выборе классической зубной щетки эксперт порекомендовала выбирать средний уровень жесткости. Такая щетка отлично удалит налет, при этом не травмируя десна или эмаль. Зубная щетка с мягкой щетиной не сможет полноценно очистить и хорошо промассировать десна, а вот щетка с жесткой щетиной, наоборот, может травмировать эмаль и мягкие ткани.

Также не рекомендуется использовать бракованные предметы гигиены, например, с неровной по высоте щетиной, наличием «залысин» в самой щетине или же выступов сбоку.

При выборе электрической зубной щетки важно исходить не только от личных запросов, например, вращающаяся головка, тайминг или массаж, но и наличия стоматологических проблем и особенностей (брекет-системы, обостренная стадия гингивита или пародонтита). В подобных случаях стоит отказаться от электрической или ультразвуковой модели и отдать предпочтение классической зубной щетке.

Кроме того, важно учитывать, что в электрических моделях головка или только вращается, или двигается вверх-вниз. Это приводит к не качественной чистке зубов, а также к тому, что часть налета на зубах не удаляется, а загоняется в десневые карманы. Эксперт порекомендовала при выборе электрического варианта стремиться контролировать чистку и использовать зубные нити, ополаскиватели или традиционные щетки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие продукты помогают отбелить зубную эмаль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX