Сергей Собянин стал первым пассажиром беспилотного трамвая

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

До конца 2025 года планируется запустить еще три подобных состава.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Москве запустили первый в России беспилотный трамвай. В старте транспортного проекта принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

«Знаковый день не только для московского транспорта, но и для российского транспорта в целом. Запускаем первый беспилотный трамвай в России уже третьего уровня, то есть трамвай, который будет ездить без машинистов», — сказал Собянин перед началом движения.

Трамвай курсирует по маршруту № 10 от метро «Щукинская» до улицы Кулакова на северо-западе столицы.

Собянин отметил, что в Москве сосредоточены передовые технологии в области беспилотного транспорта, которыми занимаются компании «Яндекс», «Сбер» и другие. Также Центр беспилотного транспорта осуществляет внедрение новых технологий в городской транспорт.

Проект с беспилотным трамваем был реализован и успешно испытан за два года. До конца 2025 года планируется запустить еще три таких трамвая, а к 2026 году их количество достигнет 15.

Следующей задачей, по словам Собянина, является запуск первого беспилотного поезда метро, испытания которого начнутся в этом году, а в 2026 планируется провести полноценный запуск.

«Перспективы в этих технологиях большие, мы никого не ждем, двигаемся активно», — добавил мэр Москвы.

