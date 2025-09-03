Путин прибыл во Владивосток

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

В среду президент РФ завершил четырехдневный визит в Китай.

Путин прибыл во Владивосток

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент России Путин вернулся из Китая в Россию. Борт номер один приземлился в аэропорту Владивостока.

Два дня — 4 и 5 сентября — российский лидер проведет в Дальневосточном федеральном округе. Он примет участие в совещании, посвященном вопросам развития топливно-энергетического сектора региона. Также запланирована отдельная рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Кроме того, российский лидер выступит на юбилейном, десятом Восточном экономическом форуме, который проходит под лозунгом: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Ключевым событием форума станет пленарное заседание 5 сентября, в котором примут участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Накануне форума у президента России запланированы отдельные переговоры с каждым из них.

В среду завершился четырехдневный визит президента РФ в Китай. Сначала он прибыл в Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и провел ряд встреч на его полях. Затем в Пекине состоялись двусторонние переговоры, а также трехсторонние — с участием главы Монголии. А сегодня в Пекине прошел масштабный военный парад, приуроченный к 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В торжественной церемонии приняли участие Владимир Путин и лидеры других государств. Российский президент был приглашен в качестве почетного гостя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

