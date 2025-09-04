На фестивале Burning Man в США погиб россиянин

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Инцидент произошел поздним вечером 30 августа, во время церемонии поджога символа мероприятия в центре площадки в Блэк-Рок-Сити.

Россиянин Вадим Круглов погиб на фестивале Burning Man в США

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ron Adar

Американские правоохранительные органы установили личность мужчины, скончавшегося на прошлой неделе во время проведения фестиваля Burning Man. Как 3 сентября передает NBC News со ссылкой на заявление шерифского управления округа Першинг, погибшим оказался россиянин Вадим Круглов.

«По данным офиса шерифа, жертву удалось опознать по отпечаткам пальцев как Вадима Круглова, гражданина России. Его опознала служба судебно-медицинской экспертизы округа Уошо, и его семья была уведомлена о его смерти», — говорится в материале.

По имеющимся данным, тело мужчины нашли в субботу, 30 августа. Оно находилось в луже крови. Причины его гибели официально не раскрываются, так как следственные действия продолжаются.

На текущий момент подозреваемых по делу не установлено.

