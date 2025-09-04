На фестивале Burning Man в США погиб россиянин

Американские правоохранительные органы установили личность мужчины, скончавшегося на прошлой неделе во время проведения фестиваля Burning Man. Как 3 сентября передает NBC News со ссылкой на заявление шерифского управления округа Першинг, погибшим оказался россиянин Вадим Круглов.

«По данным офиса шерифа, жертву удалось опознать по отпечаткам пальцев как Вадима Круглова, гражданина России. Его опознала служба судебно-медицинской экспертизы округа Уошо, и его семья была уведомлена о его смерти», — говорится в материале.

По имеющимся данным, тело мужчины нашли в субботу, 30 августа. Оно находилось в луже крови. Причины его гибели официально не раскрываются, так как следственные действия продолжаются.

На текущий момент подозреваемых по делу не установлено.

