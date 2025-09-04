«Привлекают инвесторов»: Сальдо о развитии бизнеса в Херсонской области

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Южная часть России, Причерноморье и Приазовье — это большие плодородные земли.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

Сальдо: Ближний восток заинтересован в сотрудничестве с Херсонской областью

Страны Ближнего и Дальнего Востока заинтересованы в заключении долгосрочных договоров о сотрудничестве с Херсонской областью. Об этом «Известиям» рассказал глава региона Владимир Сальдо на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Южная часть России, Причерноморье, Приазовье — оно всегда привлекало бизнес из Ближнего Востока, <…> но в то же время очень большие плодородные земли, которые есть в Херсонской области, привлекают также инвесторов из Дальнего зарубежья — Китай, Индонезия. <…> Они все больше и больше присматриваются к нашей территории и проявляют интерес к заключению договоров на долгосрочную перспективу», — подчеркнул Сальдо.

Глава региона считает, что факт отдаления от РФ европейских компаний не нанес урона — многие из них продолжают сотрудничать с Херсонской областью.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что губернатор Херсонской области рассказал Путину о строительстве дорог в регионе. Помимо восстановления дорожной структуры, там также началось возведение нового жилья.

