Без русских неинтересно: в Европе ждут возвращения наших спортсменов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Ограничения могут быть сняты — во многом этому способствует мировая политика.

Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Дегтярев: в Европе ждут возвращения российского спорта

Встреча лидеров США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске, а также положительная динамика в отношениях Москвы и Вашингтона могут повлиять на снятие ограничений с российских спортсменов. Об этом заявил «Известиям» министр спорта РФ Михаил Дегтярев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Конечно, это влияет. Наш президент, он очень много внимания уделяет на международной арене не только в целом защите интересов России, нашего народа, но и спорту. Мы это знаем, мы его благодарим», — сказал Дегтярев.

Он отметил, что итогами саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине стало подписание шести документов. В них спорт был упомянут в контексте возвращения прав спортсменам, равенства, конкуренции, недопустимости дискриминации. Весь Глобальный Юг продемонстрировал стремление поддержать граждан РФ.

«Спорт вне политики — это пока лозунг. Мы, наверное, вообще единственные, кто следуем ему. Но в мировом спорте, вы видите, дискриминация имеет место. А мы с нею боремся и уверенно победим», — добавил Дегтярев.

Он подчеркнул, что в ходе неформального общения неоднократно слышал от иностранных коллег, что в мировом сообществе очень ждут Россию на соревнованиях.

«Спорт — это конкурентная среда. И отсутствие наших на соревнованиях приводит к снижению результатов, снижению кассы. В Скандинавии вообще сейчас лыжные гонки и биатлон теряют спонсоров, зрительские аудитории. Почему? Нет русских. Никому это даром не надо смотреть там, как норвежцы друг с другом соревнуются», — сказал Дегтярев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сборная РФ в полном составе примет участие в Олимпийских играх в 2028.

