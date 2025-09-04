«Породнило с Пушкиным»: Дибров не теряет самоиронии на фоне развода

Дибров сравнил себя с Пушкиным после измены жены

Измены породнили телеведущего Дмитрия Диброва с Солнцем русской поэзии Александром Сергеевичем Пушкиным. Об этом заявил сам журналист в подкасте «Антропология».

«Меня наконец породнило с Александром Сергеевичем: мы оба предводители Ордена рогоносцев. Кто сказал, что люди должны жить счастливо в одном единственном браке? Так это что, я оправдываю вертихвосток? Вот где коренится основа женских измен. Уму не под силу долго разыгрывать роль сердца», — сообщил Дибров в премьерном выпуске проекта.

О неверности телеведущий заговорил не просто так. Его гостей стала писательница Татьяна Толстая, с которой они обсудили тему «измен в русской литературе».

С помощи дискуссии Дибров и Толстая попытались ответить на вопросы: почему в классических произведениях изменяют только женщины, а мужчины находят новую любовь? И можно ли рассматривать измену как долг, который обязательно придется вернуть?

Тема измен для Дмитрия Александровича пока еще свежа и болезненна. В конце июля появилась информация о том, что жена Диброва Полина ушла от него к другу семьи, женатому бизнесмену Роману Товстику. При этом, телеведущего с экс-супругой разделяет разница в возрасте почти в 30 лет. На данный момент пара находится в бракоразводном процессе. При этом, у Дибровых есть трое сыновей: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

