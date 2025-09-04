Савельев обратил внимание на высокие цены на авиабилеты в регионах

Авиакомпания «Аэрофлот» ежегодно вкладывает до десяти миллиардов рублей в поддержание доступных тарифов, но, несмотря на это, региональные аэропорты завышают стоимость обслуживания. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Виталий Савельев в рамках сессии «Эффективно, быстро, для людей: реализация транспортных нацпроектов на Дальнем Востоке» в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

«Аэрофлот тратит деньги, до 10 млрд в год, делая плоские тарифы, а губернаторы не контролируют у себя стоимость обслуживания в аэропортах», — заявил он.

Савельев также призвал региональные власти обратить пристальное внимание на проблему неоправданно высоких цен на авиабилеты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что, по словам Савельева, развитие транспорта обеспечивает качество жизни Дальнему Востоку и Сибири, а также совершенствование данной сферы важно для освоения этих регионов. Савельев отметил, что строительство восточного полигона железных дорог является важнейшим мегапроектом развития освоения Дальнего Востока и Сибири.

